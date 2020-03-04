На Кипре у входа в редакцию издания Cyprus Times взорвалась бомба

Офис расположен в Лимасоле, взрыв произошел в 2:10 ночи.

В настоящее время район оцеплен сотрудниками полицией.

Следователи выяснили, что взрывное устройство было самодельным. Его установили рядом со входом в офис и причинило ущерб. К счастью, ущерб от взрыва был незначительным.

"Правительство осуждает любое преступление против свободы прессы. Государство намерено сделать все, чтобы найти виновных и наказать их", — говорится в заявлении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Великобритании взорвалась третья посылка.