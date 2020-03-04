Киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы за мошенничество

Бывшую киберспортсменку по CS: GO из Бразилии Шаен "shAy" Викторию приговорили к 116 годам тюрьмы.

Она обвиняется в совершении мошеннических действий. Как сообщают следователи, Виктория имела отношение к интернет-магазину, который обманул более 100 клиентов в период с 2013 по 2017 год.

Клиентам, заказавшим товары в этом интернет-магазине, не доставляли заказы и не возвращали деньги.

В 2019 году shAy завершила профессиональную карьеру в CS: GO и стала стримером.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что интернет-мошенники крадут деньги пользователей, вовлекая их в "платные опросы".