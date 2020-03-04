В Москве задержали парня и девушку, обворовывавших пенсионеров

Сотрудники уголовного розыска задержали пару злоумышленников, обворовывавших пенсионеров и ветеранов.

В ходе оперативных мероприятий в здании Ленинградского вокзала правоохранители задержали приезжего молодого человека и его девушку, ранее судимую жительницу одной из стран ближнего зарубежья.

"Установлено, что во время совершения покупок в продуктовом магазине к 63-летней женщине подошел молодой человек и отвлек ее разговором. Его сообщница, воспользовавшись моментом, вытащила кошелек из сумки пенсионерки и скрылась. Только подойдя к кассе, женщина обнаружила пропажу. В это же время на ее мобильный телефон стали приходить сообщения о снятии денежных средств с похищенной банковской карты. Она незамедлительно заблокировала свои счета и обратилась в полицию", — рассказала подробности бесчинств парочки официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После задержания выяснилось, что злоумышленники ограбили 91-летнюю труженицу тыла Великой Отечественной войны.

"По имеющейся информации, она (задержанная — ред.) пришла в квартиру потерпевшей и, представившись социальным работником, сообщила о якобы проводимой реформе и необходимости переписи имеющихся денежных средств. Поверив ей на слово, ничего не подозревающая женщина достала свои сбережения в сумме 200 тысяч рублей. Злоумышленница неожиданно выхватила деньги из ее рук и выбежала из комнаты. 94-летний супруг хозяйки квартиры пытался остановить подозреваемую, однако ей удалось вырваться и скрыться", — сообщила Ирина Волк.

Фигурантов уголовного дела поместили под стражу.