Пресс-служба ГУМВД Санкт-Петербурга сообщила о задержании жителя Северной столицы, который стрелял в кота.
"29 февраля в садоводстве "Вир-1" 55-летний мужчина выстрелил в кота британской породы из предмета, похожего на пистолет, травмировав животное", — сообщает ведомство.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за жестокое обращение с животными. По закону, он может получить до трех лет лишения свободы. Пока петербуржца отпустили с запретом покидать место жительства.
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