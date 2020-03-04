В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в кота

Пресс-служба ГУМВД Санкт-Петербурга сообщила о задержании жителя Северной столицы, который стрелял в кота.

"29 февраля в садоводстве "Вир-1" 55-летний мужчина выстрелил в кота британской породы из предмета, похожего на пистолет, травмировав животное", — сообщает ведомство.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за жестокое обращение с животными. По закону, он может получить до трех лет лишения свободы. Пока петербуржца отпустили с запретом покидать место жительства.

Ранее в Москве к уголовной ответственности привлекли мужчину, который на глазах у собственного ребенка убил кошку.