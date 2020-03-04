Житель Подмосковья сбежал из карантина

Пациент домодедовской больницы сбежал из карантина. Его поместили туда, так как у него были признаки респираторного заболевания.

Ранее этот мужчина побывал в Италии и недавно вернулся на родину.

"В домодедовской горбольнице содержался 31-летний мужчина, прилетевший из Италии с симптомами респираторного заболевания. Он самовольно покинул лечебное учреждение", — сообщают СМИ.

Исчезнувшего пациента быстро разыскали и вернули в стационар.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по данным ВОЗ, вне Китая коронавирусом болеют более 10 тысяч человек. Эпидемия распространилась в 72 странах.