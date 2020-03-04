В Пушкине во время уборки умер курсант Академии МЧС России

В Пушкине Московской области во время уборки помещений погиб курсант первого курса Академии МЧС. Следователь СК РФ устанавливает обстоятельства случившегося.

"По предварительным данным следствия, 2 марта 2020 года в спортивном зале загородного учебного центра, расположенного в г. о. Пушкине во время плановой уборки группа курсантов производила мытьё пола. При складывании мобильной баскетбольной установки, конструкция упала на 18-летнего курсанта. В результате молодому человеку причинены травмы, не совместимые с жизнью", — сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Процессуальное решение будет принято после проведения необходимых следственных действий.

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