В Самаре обрушился двухэтажный жилой дом: часть несущей стены обвалилась. Предположительно, к этому привел взрыв газа. Травмированы семь человек, среди них — три ребенка.
Двух жителей достали из-под обломков здания, женщина и двое детей госпитализированы.
Пока самарские чиновники пытаются сгладить резонанс, заявляя, что никакого взрыва не было, сотрудники МЧС выясняют детали произошедшего. Впрочем, глава МЧС региона считает, что часть дома обрушилась от старости и аварийности здания.
"На месте происшествия работают криминалисты", — сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.