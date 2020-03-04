Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В Самаре пострадали семь человек при обрушении стены жилого дома

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

В Самаре обрушился двухэтажный жилой дом: часть несущей стены обвалилась. Предположительно, к этому привел взрыв газа. Травмированы семь человек, среди них — три ребенка.

Двух жителей достали из-под обломков здания, женщина и двое детей госпитализированы.

Руководство города настаивает, что взрыва не было

Пока самарские чиновники пытаются сгладить резонанс, заявляя, что никакого взрыва не было, сотрудники МЧС выясняют детали произошедшего. Впрочем, глава МЧС региона считает, что часть дома обрушилась от старости и аварийности здания.

"На месте происшествия работают криминалисты", — сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.

самара обрушение дома
Последние материалы
Флот США встал на двухнедельный карантин
Врачи: антибиотики могут привести к потере слуха
В Самаре пострадали семь человек при обрушении стены жилого дома
На развитие сел России запросили еще 43 млрд рублей
Минобороны опубликовало видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 км/ч
Киноиндустрия может потерять 5 млрд долларов из-за коронавируса
Непробиваемый: немецкий вратарь отразил пять пенальти в одном матче
Ученые выяснили, кто меньше всего поддается атаке коронавируса
В Прикамье увеличилось число граждан с ВИЧ
Трамп выиграл первичные выборы в девяти штатах
Популярное
Новости Украины
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии

Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.

В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
Мир. Новости мира
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Биатлон
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Соломон Соловьев "Печалиться давайте под музыку Вивальди" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Доказано: Трамп в Боливии провел "цветную революцию" Любовь Степушова Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев
Комментарии
МОК не комментирует поддельные подписи Родченкова, Ганус в недоумении
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Эксперт дал прогноз по нефти на март
"Публика не готова": Дибров заявил, что знает имя убийцы Листьева
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
Суд Греции выпустил задержанного по запросу России Мельничука
Суд Греции выпустил задержанного по запросу России Мельничука
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Эксперт рассказал о перспективе российских сёл
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Опубликован список продуктов, которые можно есть перед сном
Белоруссия объяснила причину нежелания отказа от нефти РФ
Эксперт рассказал о перспективе российских сёл
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Диетолог пояснила, почему русские не могут питаться насекомыми
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ