В Самаре пострадали семь человек при обрушении стены жилого дома

В Самаре обрушился двухэтажный жилой дом: часть несущей стены обвалилась. Предположительно, к этому привел взрыв газа. Травмированы семь человек, среди них — три ребенка.

Двух жителей достали из-под обломков здания, женщина и двое детей госпитализированы.

Руководство города настаивает, что взрыва не было

Пока самарские чиновники пытаются сгладить резонанс, заявляя, что никакого взрыва не было, сотрудники МЧС выясняют детали произошедшего. Впрочем, глава МЧС региона считает, что часть дома обрушилась от старости и аварийности здания.