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26 человек пострадали при взрыве на заводе в Южной Корее

Происшествия

Сильный взрыв прогремел ночью на одном из заводов в Южной Корее, в провинции Чхунчхон-Намдо.

Об этом сообщает ТК YTN.

По данным канала, при взрыве пострадали как минимум — данные уточняются — 26 человек, взрывной волной и пожаром повреждены близкорасположенные строения.

"Сегодня примерно в 3 часа ночи (по местному времени, 21 час вторника по мск — прим. ред.) на заводе компании Lotte Chemical (пятый по величине бизнес-конгломерат Южной Кореи — прим. ред.) в городе Сосане прогремел взрыв. Двое пострадавших рабочих находятся в тяжелом состоянии. Из-за силы взрыва были повреждены строения в радиусе до 30 километров. Местные жители говорят, что землю сильно тряхнуло", — говорится в сюжете ТК.

Пожар тушили более двух часов

По сообщению ИА "Рёнхап", в тушении пожара были задействованы 240 пожарных и 38 единиц техники. Потушить пламя удалось в 5.12 утра (23.12 вторника мск).

"Полиция подозревает, что взрыв произошел в центре по перегонке нефти, где при высоких температурах растворяют вещество для производства различных химических продуктов", — пишет "Рёнхап".

Темы южная корея пострадавшие взрыв на заводе
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