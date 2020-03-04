В ИТК на Кузбассе заключенный порезал горло после пыток

В ИТК №37, находящейся в городе Яя, в Кемеровской области, заключенный совершил попытку суицида — порезал себе шею - после пыток со стороны сотрудников администрации.

Об этом со ссылкой на сотрудников правозащитной организации "Сибирь правовая" пишет сегодня ИА "Тайга.Инфо".

"29 февраля осужденный Евгений Баранов нанес себе травму, разрезав горло "от уха до уха". По его словам, сделал он это после того, как его в очередной раз избили надзиратели. Его удалось спасти. Сейчас Баранов находится в областной медико-санитарной части №42 при ИК-5", — цитирует ИА слова координатора правозащитной организации.

Во ФСИН и правоохранительных органах, — уточняет "Тайга.Инфо" — "комментариев пока получить не удалось".

Мать сомневается, что сын сам с собой такое сотворил

По словам правозащитников, мать Баранова — а именно она обращалась за помощью — рассказала после случившегося, что в декабре надзиратели "вывихнули сыну плечо и перебили ноги".

"Как он с вывихнутой рукой мог себя порезать? И чем? Мне вчера глава областного управления ФСИН (Константин Березнев — прим. "Тайга.Инфо") сказал, что "он неадекватный, самопожертвование решил сделать". Он адекватный парень, ему 40 лет!".

ИК-37 уже была в центре скандала

В "Сибирь правовая" уточняют, что в январе четверо сотрудников ИК-37 были арестованы по делу о пытках заключенного.

"Осужденные рассказывают жуткие вещи о том, как над ними в колонии измываются", — говорят правозащитники.