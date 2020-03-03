В минувшие выходные в Петрозаводске полицейские выехали на вызов по поводу драки в одном из жилых дворов. Полицейские задержали двух участников драки.
Мужчин усадили в полицейский УАЗ. Это не охладило пыл задержанных, и они продолжили драться в машине. У одного из мужчин в руке оказался нож, которым он пырнул оппонента. Раненный скончался на месте.
«Поместили в машину, не изъяв опасные предметы и не надев наручники? Это очередное фиаско!»
«Полиция даже не обыскивает задержанных?! Высокий профессионализм!»
Подробностей проверки обстоятельств случившегося пока нет.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.