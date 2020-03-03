Россияне отреагировали на убийство в полицейской машине в Петрозаводске

В минувшие выходные в Петрозаводске полицейские выехали на вызов по поводу драки в одном из жилых дворов. Полицейские задержали двух участников драки.

Мужчин усадили в полицейский УАЗ. Это не охладило пыл задержанных, и они продолжили драться в машине. У одного из мужчин в руке оказался нож, которым он пырнул оппонента. Раненный скончался на месте.

Пользователи Сети раскритиковали полицейских

«Поместили в машину, не изъяв опасные предметы и не надев наручники? Это очередное фиаско!» «Полиция даже не обыскивает задержанных?! Высокий профессионализм!»

Подробностей проверки обстоятельств случившегося пока нет.