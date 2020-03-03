Всех больных пневмонией в РФ будут тестировать на коронавирус

Роспотребнадзор издал приказ о проверке на коронавирус всех пациентов в России, у которых диагностировали или подозревают пневмонию. Документ подписан главой ведомства Анной Поповой.

Это необходимо для того, чтобы медики смогли вовремя обнаружить необходимый штамм инфекции и избрать правильный метод для ее лечения.

Пневмония, вызванная бактериями может быть вылечена лекарствами, а для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом CODIV-19, необходимо подключение к аппарату искусственной вентиляции легких и другим процедурам.