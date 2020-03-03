Житель Челябинска, программист Максим Гареев жестоко убил блогершу Екатерину Карагланову, за что получил девять лет колонии. Он также должен будет выплатить потерпевшим компенсацию — 2,5 млн рублей.
Летом 2019 года пара ссорилась на съемной квартире. В ходе конфликта 33-летний мужчина ударил 24-летнюю девушку 19 раз ножом в грудь. Затем убийца решил засунуть тело жертвы в чемодан, но после неудачных попыток просто скрылся с места происшествия.
27 июля 2019 года хозяин апартаментов обнаружил в квартире мертвое тело девушки в нижнем белье. Он вызвал полицию.
Злоумышленника задержали спустя несколько дней. На допросе он сознался в убийстве на почве ревности. В последний день своей жизни Екатерина призналась ему о том, что собралась в путешествие с другим мужчиной.
"Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать", — рассказал позже обвиняемый на допросе.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что убийца-мать получила 11 лет заключения за убийство двухлетней дочери.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.