"Унижала меня": челябинец объяснил 19 ножевых ран на теле блогерши

Житель Челябинска, программист Максим Гареев жестоко убил блогершу Екатерину Карагланову, за что получил девять лет колонии. Он также должен будет выплатить потерпевшим компенсацию — 2,5 млн рублей.

Летом 2019 года пара ссорилась на съемной квартире. В ходе конфликта 33-летний мужчина ударил 24-летнюю девушку 19 раз ножом в грудь. Затем убийца решил засунуть тело жертвы в чемодан, но после неудачных попыток просто скрылся с места происшествия.

27 июля 2019 года хозяин апартаментов обнаружил в квартире мертвое тело девушки в нижнем белье. Он вызвал полицию.

Унижала мужское достоинство

Злоумышленника задержали спустя несколько дней. На допросе он сознался в убийстве на почве ревности. В последний день своей жизни Екатерина призналась ему о том, что собралась в путешествие с другим мужчиной.

"Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать", — рассказал позже обвиняемый на допросе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что убийца-мать получила 11 лет заключения за убийство двухлетней дочери.