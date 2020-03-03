Омичка, убившая свою двухлетнюю дочь, все же призналась в суде

Убившая свою двухлетнюю дочь жительница Омска Светлана Мирзоева в суде призналась, что совершила злодеяние. Напомним, пока шло следствие, женщина отрицала свою вину и перекладывала ее на сожителя.

Жительница Омска осуждена на 11 лет колонии общего режима за то, что убила ребенка из-за хлебных крошек.

Следователи выяснили, что женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разозлилась на девочку из-за того, что та раскрошила хлеб. Осужденная стала с силой заталкивать куски булочки и крошки в рот ребенка. Девочка задохнулась и умерла на руках матери. Сожитель Мирзоевой помог избавиться от тела ребенка.

Женщина долго отрицала свою виновность, но на суде призналась

"Я по пьяни разозлилась. Я взяла ее на руки и начала запихивать в нее хлеб. Ну, силу не рассчитала. В определенный момент я не заметила, что у нее руки обвисли. У нее губы посинели, пульса на руке и шее не было, глаза были навыкате, не моргала. Я начала пытаться ее спасти, но было поздно. У меня не было мысли вызвать "скорую". Я напугалась, что у меня могут еще и сына отобрать", — рассказывала Мирзоева на допросе.

Кроме малолетней дочери у женщины есть трехлетний сын. Что касается тела девочки, то его пока не удалось найти: вынесший останки сожитель Мирзоевой скончался спустя десять дней после инцидента.