В Одинцово мужчина в драке убил товарища

В подмосковном Одинцово мужчину обвинили в убийстве приятеля. 32-летний мужчина по решению суда заключен в СИЗО.

«По предварительным данным следствия, 29 февраля 2020 года в ходе бытового конфликта обвиняемый нанес своему 32-летнему знакомому многочисленные удары руками и ногами по туловищу и голове. От полученных травм мужчина скончался», - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

Обвиняемый ничего не отрицает

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина сознался и сотрудничает со следствием.

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