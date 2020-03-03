В городе Апатиты Мурманской области пьяный муж в пылу ссоры поджег жену. Ссора разгорелась из-за ревности мужчины. Отмечается, что женщина также не была трезва: супруги вместе распивали алкоголь.
"Он в нетрезвом состоянии вспомнил старые обиды на почве ревности и поджег жену, облив ее "уайт-спиритом", — сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщина воспламенилась: вспыхнули ее волосы и начала гореть кожа на лице. Пьяный мужчина одумался и принялся тушить супругу. Ему это удалось, женщина осталась жива, однако была направлена в больницу. Врачи констатировали у нее 3% ожогов тела.
Медики, как того требует законодательство, сообщили о пострадавшей в полицию. Ревнивца задержали, он дал признательные показания.
Как сообщили правоохранители, он уже привлекался к ответственности за нанесение тяжкого вреда здоровью.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.