В Апатитах нетрезвый мужчина поджег жену на Масленицу

В городе Апатиты Мурманской области пьяный муж в пылу ссоры поджег жену. Ссора разгорелась из-за ревности мужчины. Отмечается, что женщина также не была трезва: супруги вместе распивали алкоголь.

"Он в нетрезвом состоянии вспомнил старые обиды на почве ревности и поджег жену, облив ее "уайт-спиритом", — сообщил источник в правоохранительных органах.

Одумался и успел

Женщина воспламенилась: вспыхнули ее волосы и начала гореть кожа на лице. Пьяный мужчина одумался и принялся тушить супругу. Ему это удалось, женщина осталась жива, однако была направлена в больницу. Врачи констатировали у нее 3% ожогов тела.

Медики, как того требует законодательство, сообщили о пострадавшей в полицию. Ревнивца задержали, он дал признательные показания.

Как сообщили правоохранители, он уже привлекался к ответственности за нанесение тяжкого вреда здоровью.