Мошенники в России используют новую схему махинаций с бонусными картами

Эксперты предупреждают россиян о новом виде мошенничества с бонусными картами. В прошлом году, подсчитали специалисты, количество попыток украсть чужие баллы достигло нескольких тысяч.

Начальник отдела по противодействию мошенничеству одной из профильных компаний Алексей Сизов рассказал "Известиям" о нескольких известных вариантах мошенничества с картами лояльности.

"В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. Еще один вариант обмана — мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку. Гражданин даже не будет знать о существовании своего онлайн-профиля и продолжит накапливать баллы, физически прикладывая карту. При этом злоумышленник будет списывать бонусы в личном кабинете", — рассказал специалист.

Интерес мошенников понятен

Только на первый взгляд кажется, что бонусы — это воздух. Однако это не так. Совокупность бонусов по картам лояльности 30-ти крупнейших ритейлеров России составляет 50 миллиардов рублей в денежном эквиваленте.

Многие бонусы можно монетизировать, оплатив ими в разных магазинах покупки.