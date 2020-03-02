В Астрахани могут осудить учительницу из-за связи с учеником

Уголовное дело в отношении учительницы одной из астраханских школ возбуждено после проверки обстоятельств ее интимной связи с учеником. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В ходе проверки выяснилось, что учительница почти год состояла в очень близких отношениях с подростком — с сентября 2019-го по февраль 2020-го.

"По результатам проведенной доследственной проверки по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ", — сообщают в ведомстве.

Скандал в школе стал греметь полмесяца назад, когда видео интимной встречи педагога и ученика 9-го класса выложили в Сеть. По некоторым сведениям, в истории замешана 35-летняя учительница, в ее педагогической карьере есть звание лучшего педагога в одной из номинаций профессионального конкурса.