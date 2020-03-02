Уголовное дело в отношении учительницы одной из астраханских школ возбуждено после проверки обстоятельств ее интимной связи с учеником. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
В ходе проверки выяснилось, что учительница почти год состояла в очень близких отношениях с подростком — с сентября 2019-го по февраль 2020-го.
"По результатам проведенной доследственной проверки по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ", — сообщают в ведомстве.
Скандал в школе стал греметь полмесяца назад, когда видео интимной встречи педагога и ученика 9-го класса выложили в Сеть. По некоторым сведениям, в истории замешана 35-летняя учительница, в ее педагогической карьере есть звание лучшего педагога в одной из номинаций профессионального конкурса.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".