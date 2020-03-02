В Петербурге пассажир напал на беременную женщину-таксиста

В Петербурге пассажир такси пытался задушить водителя-женщину, которая оказалась "в положении", сообщается на сайте Вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как стало известно после опросов и проверки обстоятельств, мужчина устроился на заднем сиденье легковушки Kia Rio. За рулем оказалась женщина, как выяснилось потом — беременная. Когда машина двигалась в районе поселка Репино, пассажир напал на водителя сзади.

"Получив отпор, преступник стал наносить гражданке телесные повреждения и угрожать ей расправой, при этом игнорируя ее слова о том, что она беременна. Женщине удалось вырваться и выбежать из машины, после чего она сразу же позвонила в правоохранительные органы", — сказано в сообщении.

В течение трех минут наряд ВОХР прибыл на место преступления. Сотрудники спецподразделения нагнали попытавшегося убежать душителя. Женщину отвезли в больницу.

Ранее "Правда.Ру" рассказала о группе лжеэкстрасенсов, выманивших у клиентов более двух миллионов рублей.