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Убийства, нелегальные казино и другой багаж "таганской" ОПГ

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Прошло 6 лет со дня заказного убийства экс-члена Наблюдательного совета коммерческого банка "Флора-Москва" Владимира Кирилюка. И, как рассказали источники в правоохранительных органах, в настоящее время следователи проверяют на причастность к совершению этого преступления одного из высокопоставленных членов "таганской" ОПГ — Вадима Сидорова.

Бизнесмен Сидоров, 1961 года рождения, отвечал за создание подконтрольных ОПГ финансовых структур с целью легализации рейдерских захватов предприятий, незаконного участия в госзакупках с последующим хищением средств. Также его подозревают в организации заказных убийств предпринимателей, банкиров и клиентов банков.

Напомним, Владимир Кирилюк был застрелен 26 февраля 2014 года во время прогулки на велосипеде недалеко от своего дома в элитном коттеджном посёлке "Монтевиль" в Истринском районе Подмосковья. На тот момент он уже успел побывать директором нескольких кредитных учреждений, занимался управлением инвестициями, оказывал консалтинговые услуги.

Также есть версия, что Сидоров "вдохновлял" чиновников на совершение коррупционных преступлений. Основная их часть реализовывалась в хищениях через "Агентство по страхованию вкладов" во время санации банков. В большинстве случаев действовали по стандартной схеме — вхождение в реестр кредиторов с последующим требованием возврата средств. Для этого в дело шли поддельные документы, угрозы банкирам для получения от них подлинников бумаг.

Вадима Сидорова также подозревают в организации подпольных казино и других азартных игр, в том числе в нелегальном приёме ставок на спортивные мероприятия. Для прикрытия этих структур под его контролем находились ООО "ФОН" и "Атлантик". А взысканием долгов занимались те же, кто 26 февраля 2014 года совершил "командировку" в посёлок "Монтевиль".

Темы казино убийства вадим сидоров таганская опг нелегальный бизнес преступная группировка
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