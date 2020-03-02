В Люберцах задержали торговца амфетамином

Сотрудники отдела по борьбе с наркоторговлей задержали в Люберцах 23-летнего местного жителя. Он подозревается в незаконном сбыте запрещенных веществ.

Задержание произошло на улице 8 Марта в момент, когда молодой человек передал мужчине сверток с белым порошком.

"Исследованием установлено, что изъятый порошок является психотропным веществом — амфетамином, общей массой около 2 граммов", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Улики однозначны

После задержания злоумышленника в его квартире был произведен обыск, в ходе которого у задержанного дома был обнаружен целый мешок с более 120 свертками, идентичными тому, что был изъят при задержании. Общая масса составила полкилограмма.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное хранение и сбыт наркотических и психотропных средств. Максимальный срок лишения свободы по этой статье — 20 лет.