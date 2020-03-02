В России выросло количество афер с недвижимостью

По данным Федеральной нотариальной палаты, в России за последние два года резко выросло число афер с недвижимостью.

"В 2018-м, в частности, было вскрыто 150 таких случаев, в 2019-м — 186. В то же время до бума мошенничества, в 2017-м, нотариусы предотвратили только 94 попытки хищения недвижимости. Таким образом, количество выявляемых попыток выросло в несколько раз. Аферы с недвижимым имуществом пытались провести в трех десятках регионов страны", — сообщают нотариусы.

Лидирует в этом списке Красноярский край, затем следует Петербург, на третьем месте этого "черного списка"- Московская область.

Основные схемы мошенников

Аферисты с недвижимостью не утруждают себя созданием уникальных схем и действуют привычными способами. Самый распространенный из них, когда при продаже утаивается один из собственников квартиры.