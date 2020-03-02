В Краснодаре дети массово отравились на праздновании Масленицы

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило о массовом отравлении детей в Краснодаре.

"В воскресенье, 1 марта, в медицинские учреждения обратились жители микрорайона "Губернский", участвовавшие в уличном праздновании Масленицы. Были госпитализированы 22 человека с подозрением на острую кишечную инфекцию, среди них 21 ребенок", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Все обратившиеся в медучреждения жаловались на тошноту, рвоту, общее недомогание. Госпитализированы 17 детей от двух до 16 лет и 1 взрослый.

Проверка и уголовное дело

Сотрудники ведомства инициировали эпидемиологическое расследование. Кроме того, по факту массового отравления возбуждено уголовное дело в соответствии с положениями статьи, предусматривающей наказание за оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о гибели на Масленице в Подмосковье трехлетней девочки и ее отца.