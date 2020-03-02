В Москве эвакуируют суды из-за сообщений о минировании. О том, что работа учреждений нарушена, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация девяти зданий судов, сотрудники и посетители покинули здания", — заявили в центре по связям с общественностью.
Правоохранители проводят проверку по факту "минирования" девяти судов столицы.
Эвакуируются:
- Савеловский;
- Кунцевский;
- Басманный;
- Чертановский;
- Головинский;
- Коптевский;
- Дорогомиловский;
- Бутырский;
- Хорошевский суды.
Новая волна "минирований" накрыла разные города России в конце прошлого года. Злоумышленники рассылают письма с сообщениями минировании госучреждений, объектов социальной инфраструктуры, общественных мест.
До сих пор все угрозы оказывались ложными, тем не менее из соображений безопасности людей выводят из "заминированных" зданий. Это подрывает стабильность обстановки в стране.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".