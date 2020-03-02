В Москве актив﻿изировались анонимные "минеры" зданий судов

В Москве эвакуируют суды из-за сообщений о минировании. О том, что работа учреждений нарушена, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация девяти зданий судов, сотрудники и посетители покинули здания", — заявили в центре по связям с общественностью.

Правоохранители проводят проверку по факту "минирования" девяти судов столицы.

Эвакуируются:

Савеловский;

Кунцевский;

Басманный;

Чертановский;

Головинский;

Коптевский;

Дорогомиловский;

Бутырский;

Хорошевский суды.

"Письма несчастья" приходят с конца 2019 года

Новая волна "минирований" накрыла разные города России в конце прошлого года. Злоумышленники рассылают письма с сообщениями минировании госучреждений, объектов социальной инфраструктуры, общественных мест.

До сих пор все угрозы оказывались ложными, тем не менее из соображений безопасности людей выводят из "заминированных" зданий. Это подрывает стабильность обстановки в стране.