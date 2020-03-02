В Петербурге арестовали выдававшего себя за сотрудника ФСБ украинца

Гражданин Украины Валентин Добровольский до конца марта будет находиться под стражей в СИЗО по решению Приморского суда Санкт-Петербурга.

Мужчину арестовали за использование фальшивого удостоверения сотрудника ФСБ. Максимальное наказание предусмотренное за это правонарушение, — до года лишения свободы.

Родина будет строже

Приговор, который могут вынести Добровольскомй за подделку документов, куда как более мягок, чем тот, что ждет его дома. На Украине он разыскивается в связи с уголовным делом по поводу мошенничества в особо крупном размере.

"На родине Валентин семь лет назад вышел на инвестора Куницына и предложил купить серверное оборудование за 60 тысяч долларов. Себя назвал украинцем, который 10 лет живет в Великобритании. После этой сделки предложил вложиться в перспективный стартап — покупку 500 серверов стоимостью полмиллиона долларов для дальнейшего предоставления услуг хостинга. Инвестор клюнул. "Проект" просуществовал год — за это время Добровольский получил с коммерсанта 392 тысячи долларов, 4,7 тысячи евро, 26 тысяч рублей и 13 тысяч гривен. А потом исчез", — передает издания 47 News.

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