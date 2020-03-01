В Мурманске ищут женщину, которая избила ребенка в магазине

В Мурманском торговом центре "Солнечный" женщина избила мальчика. По ее мнению, ребенок слишком громко себя вел. Инцидент произошел вечером 29 февраля. Посетительница торгового центра сделала замечание двум школьникам и попыталась вывести их из магазина.

Дети отказались покидать помещение и тогда женщина начала бить одного из них по лицу. Родители мальчика обратились в полицию. Сейчас женщину ищут правоохранители.