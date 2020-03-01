Из крымской больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

Власти Севастополя объявили в розыск пациентку, которая накануне сбежала из клинки. Врачи подозревают, что девушка может быть больна новым типом коронавируса. Соседки по палате утверждают, что сбежавшая пациентка говорила о планах уехать в Ростовскую область.

На данный момент по всему миру коронавирусом заразились более 87 тысяч человек. Около 81 тысячи инфицированных находятся в Китае, еще около шести тысяч пациентов борются с инфекцией по всему миру.