В Сети появилась видеозапись, на которой во время празднования Масленицы в поселке Михайловка Приморского края транслируется ролик для взрослых с участием лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Примечательно, что трансляция проходила на большом экране, расположенном прямо на здании поселковой администрации.

"Нет, это не праздничный сюрприз для жителей Михайловки. Неизвестные подключились к оборудованию через удаленный доступ и включили ролик. Длилось это не больше 30 секунд. Потом все отключили, а администрация обратилась в правоохранительные органы. Сейчас следователи выясняют, кто и зачем это сделал. Администрация к этому отношения не имеет", - прокомментировала инцидент "Комсомольской правде" начальник отдела по культуре и молодежной политике Михайловского района Анна Рябенко.