Блогер рассказала о гибели своего мужа в бане

Блогер Екатерина Диденко рассказала детали инцидента в бане, в результате которого погибли ее муж и еще двое гостей. Подробности происшествия она опубликовала в Instagram. По словам девушки, вчера она думала, что все происходящее - это "дурной сон".

"Вчера я думала, что это неправда. Я думала, что это сон. Вали больше нет с нами. Наташи. И Юры", - написала девушка в сториз.

Другие детали трагедии она не может сообщить, поскольку подписала соглашение о неразглашении информации.

Напомним, ранее в одном из банных комплексов Москвы погибли три человека из-за отека легких. Кто-то из гостей кинул в бассейн сухой лед. Это спровоцировало выделение большого количества углекислого газа.