В Магнитогорске во время урока умер второклассник

В 12-й школе города Магнитогорска 28 февраля произошло чрезвычайное происшествие. Ученик второго класса нагнулся под парту, чтобы поднять ручку и потерял сознание. Через несколько мгновений у ребенка остановилось сердце и он скончался. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть ученика.

Источник в школе сообщил журналистам, что причиной смерти ребенка было тяжелое хронической заболевание. Директор школы и врачи пока не давали никаких официальных комментариев.