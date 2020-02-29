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Источник Правда.Ру

В Магнитогорске во время урока умер второклассник

Происшествия

В 12-й школе города Магнитогорска 28 февраля произошло чрезвычайное происшествие. Ученик второго класса нагнулся под парту, чтобы поднять ручку и потерял сознание. Через несколько мгновений у ребенка остановилось сердце и он скончался. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть ученика.

Источник в школе сообщил журналистам, что причиной смерти ребенка было тяжелое хронической заболевание. Директор школы и врачи пока не давали никаких официальных комментариев.

школа смерть ребенок магнитогорск остановка сердца хронической заболевание
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