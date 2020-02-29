"Три трупа и отек легких": инстаблогер отметила день рождения в бане

Известная инстаблогер и провизор Екатерина Диденко организовала в одном из банных комплексов столицы празднование собственного день рождения. Однако перед торжеством с гостями не была проведена соответствующая беседа о технике безопасности. Никто даже и подумать не мог, что кому-то взбредет в голову кинуть в бассейн сухой лед.

Но это все-таки произошло. Из-за химической реакции выделилось огромное количество углекислого газа, который спровоцировал отек легких у всех находящихся в бане. Муж Екатерины Диденко был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти, он скончался в реанимации. Жертвами выходки стали еще два человека. Полиция возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".