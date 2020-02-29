Известная инстаблогер и провизор Екатерина Диденко организовала в одном из банных комплексов столицы празднование собственного день рождения. Однако перед торжеством с гостями не была проведена соответствующая беседа о технике безопасности. Никто даже и подумать не мог, что кому-то взбредет в голову кинуть в бассейн сухой лед.
Но это все-таки произошло. Из-за химической реакции выделилось огромное количество углекислого газа, который спровоцировал отек легких у всех находящихся в бане. Муж Екатерины Диденко был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти, он скончался в реанимации. Жертвами выходки стали еще два человека. Полиция возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.