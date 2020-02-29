В Москве госпитализировали контактировавших с больным иранцем

В Москве определили местоположение и личности контактировавших с зараженным коронавирусом нового типа иранцем, который летел в Китай с пересадкой в российской столице. Пять человек были госпитализированы. Еще трое контактировавших с зараженным уже покинули территорию России.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом. По информации штаба, у госпитализированных не был выявлен коронавирус нового типа.

Напомним, правительство России запретило пропускать граждан Ирана через границу "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции".