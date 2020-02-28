Сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю отметили оригинальность "бизнеса", который наладил житель Железногорска.
"Пользуясь доверием знакомых, он предлагал им приобрести иномарку по привлекательной цене. Однако, получив деньги, от 350 до 500 тысяч рублей, по-прежнему продолжал ездить на автомобиле сам, ежемесячно выплачивая новым "владельцам" небольшую сумму за то, что использует машину, взятую якобы в аренду, и обещая передать ее в распоряжение нового владельца чуть позже. Полученные деньги, в общей сложности около двух миллионов рублей, злоумышленник тратил по собственному усмотрению. Одну и ту же операцию в течение двух лет он успел осуществить пять раз", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В отношении ловкого обманщика возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за мошенничество в особо крупном размере. Суд признал россиянина виновным. Он отправится в колонию строгого режима на 12 лет, но, вероятнее всего, не на иномарке.
Ранее "Правда.Ру" писала о задержании банды мошенников, главарем которой оказался актер культовых сериалов.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».