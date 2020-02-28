Сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю отметили оригинальность "бизнеса", который наладил житель Железногорска.

"Пользуясь доверием знакомых, он предлагал им приобрести иномарку по привлекательной цене. Однако, получив деньги, от 350 до 500 тысяч рублей, по-прежнему продолжал ездить на автомобиле сам, ежемесячно выплачивая новым "владельцам" небольшую сумму за то, что использует машину, взятую якобы в аренду, и обещая передать ее в распоряжение нового владельца чуть позже. Полученные деньги, в общей сложности около двух миллионов рублей, злоумышленник тратил по собственному усмотрению. Одну и ту же операцию в течение двух лет он успел осуществить пять раз", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.