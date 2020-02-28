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Под Тамбовом на соревнованиях по мини-футболу умер мальчик

Происшествия » Человеческий фактор

Под Тамбовом мальчик умер во время спортивных соревнований еще до приезда скорой помощи.

"По факту гибели школьника в Моршанском районе следственными органами следственного управления СК РФ по региону организовано проведение процессуальной проверки. Предварительно, причиной смерти школьника стала острая сердечная недостаточность", — сообщили в ведомстве.

Скончался до приезда скорой

Как сообщили работники управления образования области, смерть ребенка произошла во время спортивного соревнования. В первой половине игры мальчику стало плохо. Врачи, которые дежурили на матче, оперативно оказали школьнику помощь, параллельно вызвав скорую. Ребенок умер до ее приезда, предположительно, от сердечной недостаточности.

В Следственном комитете поделились информацией от матери скончавшегося мальчика.

"По информации мамы мальчика, он систематически занимался в спортивных секциях, неоднократно принимал участие в подобных соревнованиях, проблем с сердцем у него не было", — отметили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о девочке из Зеленограда, которая умерла в школе на перемене.

Темы смерть тамбов школьник мини-футбол
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