Бывшую участницу "Дома-2" избил сожитель

Бывшая участница "Дома-2" Ксения Кижаева обратилась в больницу с признаками избиения и в пьяном виде.

Сначала звезда скандального шоу отказывалась признаваться, откуда на ее теле множественные гематомы, но в конце концов рассказала об инциденте с молодым человеком, с которым она проживает в одной квартире.

"У девушки были диагностированы подкожные гематомы обеих глазничных областей и состояние алкогольного опьянения. Врачам она пояснила, что данные травмы ей нанес сожитель", — рассказали СМИ источники в больнице.

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Сама Кижаева общаться с прессой отказывается. Однако в Instagram она разместила видео, в котором показала справки и сообщила, что ей "зашили голову".

По закону медики должны сообщать о подобных травмах в полицию, что они и сделали. Сотрудники местного ОВД проводят проверку по этому поводу.