Бывшая участница "Дома-2" Ксения Кижаева обратилась в больницу с признаками избиения и в пьяном виде.
Сначала звезда скандального шоу отказывалась признаваться, откуда на ее теле множественные гематомы, но в конце концов рассказала об инциденте с молодым человеком, с которым она проживает в одной квартире.
"У девушки были диагностированы подкожные гематомы обеих глазничных областей и состояние алкогольного опьянения. Врачам она пояснила, что данные травмы ей нанес сожитель", — рассказали СМИ источники в больнице.
Сама Кижаева общаться с прессой отказывается. Однако в Instagram она разместила видео, в котором показала справки и сообщила, что ей "зашили голову".
По закону медики должны сообщать о подобных травмах в полицию, что они и сделали. Сотрудники местного ОВД проводят проверку по этому поводу.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».