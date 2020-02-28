В Зеленограде школьница скончалась на перемене

В Зеленограде соболезнуют близким девочки-подростка, которая умерла на перемене в школе №1528 Зеленограда.

Сообщается, что она скончалась в кабинете школьного врача. Семиклассница, судя по всему, умерла из-за острой сердечной недостаточности.

Девочка с рождения имела проблемы со здоровьем

По словам директора учебного заведения Андрея Слесарева, умершая семиклассница не отличалась хорошим здоровьем.

"Сегодня, 28 февраля, на перемене одной из учениц 7 класса стало плохо, и она потеряла сознание. Рядом с девочкой находилась одноклассница, которая позвала на помощь педагога. Учитель незамедлительно сообщила о случившемся родителям и вызвала скорую помощь. Специалисты скорой оперативно приехали в школу и провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, ребенка спасти не удалось. С рождения девочка имела проблемы со здоровьем", — рассказал директор журналистам.

Он от имени всего школьного коллектива и учеников выражает искренние соболезнования родным и близким школьницы.