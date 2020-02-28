В Петербурге после 19 лет поисков задержали индийца за двойное убийство

Гражданин Индии находился в международном розыске с апреля 2001 года. Его задержали в Северной столице, где он совершил преступление.

В Петербурге задержали мужчину, бывшего в бегах почти 20 лет. 45-летний гражданин Индии подозревается в убийстве двух человек. В четверг правоохранители провели операцию по его поимке. В России задержанный официально зарегистрирован не был.

"В 14 часов, 27 февраля, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 38, корпус 1, по Парашютной улице был задержан находящийся в международном розыске 45-летний уроженец Индии", — сообщили в правоохранительных органах.

Индиец обвиняется в том, что он лишил жизни двух человек, подданных иностранных государств. За преступление, если его вина будет доказана, индийцу грозит до 20 лет тюрьмы.