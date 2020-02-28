На Кубани задержали предполагаемого убийцу восьмилетней девочки

Восьмилетняя девочка пропала неподалеку от поселка Звезда. Известно, что отчим подвез ее, и она пошла по направлению к дому. Однако там она не появилась. Первоначальные поиски не дали результатов и ребенка объявили пропавшим без вести.

Месяц назад в одном из населенных пунктов Краснодарского края появились граффити на стенах зданий, в которых сообщалось, где находятся останки девочки. Следователи отправились в указанную локацию и обнаружили там части детского скелета.

Девочка "разбудила в убийце зверя"

Правоохранители установили личность подозреваемого — это 63-летний житель того самого поселка Звезда.

Он рассказал, что в день исчезновения девочки она зашла к нему во двор и мешала работать. Он несколько раз ее прогонял, в конце концов нервы сдали, и мужчина ударил ребенка молотком по голове. Затем он вывез тело в поле недалеко от соседнего села. Что касается надписей на зданиях, то это тоже дело его рук.