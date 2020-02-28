Появилось видео взрыва в квартире на улице Замшина в Петербурге

Видеокамеры зафиксировали момент взрыва в квартире на улице Замшина в Петербурге. Сотрудники МЧС дополнили подробностями первоначальные сведения о происшествии.

В пятницу, 28 февраля, на улице Замшина (Калининский район) раздался взрыв. Очевидцы рассказали, что после хлопка из окна квартиры на третьем этаже дома 15 повалил дым. Они вызвали сотрудников спецслужб.

Кто организатор ЧП

Изначально предполагалось, что в доме взорвалась самодельная бомба. Однако на данный момент известно, что один из жильцов квартиры поджег патроны.

Сообщается, что сын собственника, 40-летний мужчина, решил поиграть с боеприпасами и поджег их. Сотрудники полиции обнаружили в квартире сейф с ружьем и боеприпасами. Пострадавший получил баротравму, как сказали медики после осмотра мужчины.