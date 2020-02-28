Видеокамеры зафиксировали момент взрыва в квартире на улице Замшина в Петербурге. Сотрудники МЧС дополнили подробностями первоначальные сведения о происшествии.
В пятницу, 28 февраля, на улице Замшина (Калининский район) раздался взрыв. Очевидцы рассказали, что после хлопка из окна квартиры на третьем этаже дома 15 повалил дым. Они вызвали сотрудников спецслужб.
Изначально предполагалось, что в доме взорвалась самодельная бомба. Однако на данный момент известно, что один из жильцов квартиры поджег патроны.
Сообщается, что сын собственника, 40-летний мужчина, решил поиграть с боеприпасами и поджег их. Сотрудники полиции обнаружили в квартире сейф с ружьем и боеприпасами. Пострадавший получил баротравму, как сказали медики после осмотра мужчины.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.