В квартире в Петербурге взорвалась самодельная бомба

Сотрудники МЧС сообщили о взрыве самодельной бомбы в одном из домов на улице Замшина, 15 в Санкт-Петербурге.

"Предположительно, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) произошел в квартире в Санкт-Петербурге. 28 февраля, Калининский район, Замшина, 15. Предположительно, взрыв СВУ. Один человек осматривается, разрушений нет", — сообщили в региональном управлении МЧС России.

Известно также, что устройство сработало на третьем этаже многоквартирного дома в двухкомнатной квартире.