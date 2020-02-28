Трещина на лобовом стекле стала причиной возвращения самолета в Россию

Рейс "Москва-Бангкок" пришлось прервать во время полета. У лайнера Boeing 777 в небе треснуло лобовое стекло.

Самолет возвращается в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел несколько часов назад. На борту находится более сотни пассажиров.

"В аэропорт вылета возвращается Boeing 777, вылетевший в Бангкок. По предварительным данным, у воздушного судна треснуло лобовое стекло", — цитируют СМИ представителя экстренных служб.

Ранее "Правда.Ру" писала о прерванном рейсе "Тегеран-Стамбул". В воздухе 12 пассажиров почувствовали недомогание. Самолет срочно приземлился в Анкаре.

UPD. Самолет благополучно сел в аэропорту Внуково. О пострадавших не сообщается.