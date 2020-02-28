Рейс "Москва-Бангкок" пришлось прервать во время полета. У лайнера Boeing 777 в небе треснуло лобовое стекло.
Самолет возвращается в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел несколько часов назад. На борту находится более сотни пассажиров.
"В аэропорт вылета возвращается Boeing 777, вылетевший в Бангкок. По предварительным данным, у воздушного судна треснуло лобовое стекло", — цитируют СМИ представителя экстренных служб.
Ранее "Правда.Ру" писала о прерванном рейсе "Тегеран-Стамбул". В воздухе 12 пассажиров почувствовали недомогание. Самолет срочно приземлился в Анкаре.
UPD. Самолет благополучно сел в аэропорту Внуково. О пострадавших не сообщается.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.