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Польская модель решила сделать белки глаз черными и ослепла

Происшествия » Человеческий фактор

Жительница польского города Вроцлав ослепла на один глаз после неудачно проведенной тату-сессии на белках, сообщает Daily Mail.

"Четыре года назад модель Александра Садовска (Aleksandra Sadowska), которой тогда был 21 год, решила окрасить белки глаз в черный цвет. Ее вдохновил пример популярного польского рэпера Попека (Popek), который окрасил белки глаз в 2012 году. Садовска обратилась к вроцлавскому татуировщику, который, как выяснилось позднее, никогда не делал подобных процедур. Вместо специального пигмента он впрыснул в ее глазные яблоки обычную татуировочную краску. Когда девушка пожаловалась на боль, татуировщик сказал, что это нормально, и посоветовал принимать обезболивающее, — сообщает подробности издание.

Полная слепота неизбежна

Девушка ослепла на один глаз, но не сразу. Деградация рения происходила в стечение четырех лет. Врачи говорят, что это только начало, и девушку ждет окончательная потеря зрения.

Татуировщика обвинили в непреднамеренном причинении телесных повреждений, ему грозит срок до трех лет. Мужчина свою вину не признает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как солярий лишил женщину уха и некоторых внутренних органов.

Темы слепота татуировки трансформация тела
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Польская модель решила сделать белки глаз черными и ослепла
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