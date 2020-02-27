Коммунальщики стали виновниками утопления женщины в разрытой яме

В Новосибирской области 48-летняя женщина упала в яму, которую ранее вырыли коммунальщики, не смогла оттуда выбраться и утонула в луже на дне.

Экономия сил и времени

Известно, что в сентябре прошлого работники предприятия ЖКХ выполнили распоряжение директора и разрыли яму — нужно было устранить аварию на водопроводной трубе.

По данным следствия, работники компании так и сделали, но чтобы не раскапывать яму еще раз, они решили закопать отверстие уже весной — после возможного зимнего ремонта. Опасный участок огородили средствами, которые оказались под рукой.

Женщина упала в яму в ноябре. В отверстии скопилась вода, пострадавшая не смогла оттуда выбраться и захлебнулась.

Работники коммунального предприятия проверяются в рамках уголовного дела, предусматривающего наказание за халатность, повлекшая смерть человека.