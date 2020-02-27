В Новосибирской области 48-летняя женщина упала в яму, которую ранее вырыли коммунальщики, не смогла оттуда выбраться и утонула в луже на дне.
Известно, что в сентябре прошлого работники предприятия ЖКХ выполнили распоряжение директора и разрыли яму — нужно было устранить аварию на водопроводной трубе.
По данным следствия, работники компании так и сделали, но чтобы не раскапывать яму еще раз, они решили закопать отверстие уже весной — после возможного зимнего ремонта. Опасный участок огородили средствами, которые оказались под рукой.
Женщина упала в яму в ноябре. В отверстии скопилась вода, пострадавшая не смогла оттуда выбраться и захлебнулась.
Работники коммунального предприятия проверяются в рамках уголовного дела, предусматривающего наказание за халатность, повлекшая смерть человека.
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