Соловьев выгнал экс-депутата Украины из студии после спора об УПА*

Владимир Соловьев выгнал из студии своей программы на телеканале "Россия 1" экс-депутата украинского парламента Александра Ковтуненко.

Во время передачи участники затронули вопросы преступлений Украинской повстанческой армии* (УПА*) во время Великой Отечественной войны.

Киевский политик заявил, что в его стране никогда не было и нет националистов. Соловьев с ним не согласился, напомнив об уничтожении евреев в годы войны.

"Ты предатель моего народа. Шесть миллионов уничтоженных евреев. Ты предал их память", — заявил Соловьев Ковтуненко.

Соловьев также напомнил украинскому политику и о девяти миллионах украинцев, погибших в военный период. После этого ведущий попросил

"вывести эту нацистскую мразь и отдать ее на расстрел войскам НКВД".

*УПА — вооруженное формирование, которое возглавлял Степан Бандера. Он и его приспешники обвиняются в так называемой Волынской резне, во время которой с особой жестокостью были растерзаны этнические поляки, по некоторым оценкам — до 100 тысяч человек.

* Украинская повстанческая армия* (УПА*) — организация, запрещенная в России.