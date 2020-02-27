Владимир Соловьев выгнал из студии своей программы на телеканале "Россия 1" экс-депутата украинского парламента Александра Ковтуненко.
Во время передачи участники затронули вопросы преступлений Украинской повстанческой армии* (УПА*) во время Великой Отечественной войны.
Киевский политик заявил, что в его стране никогда не было и нет националистов. Соловьев с ним не согласился, напомнив об уничтожении евреев в годы войны.
"Ты предатель моего народа. Шесть миллионов уничтоженных евреев. Ты предал их память", — заявил Соловьев Ковтуненко.
Соловьев также напомнил украинскому политику и о девяти миллионах украинцев, погибших в военный период. После этого ведущий попросил
"вывести эту нацистскую мразь и отдать ее на расстрел войскам НКВД".
*УПА — вооруженное формирование, которое возглавлял Степан Бандера. Он и его приспешники обвиняются в так называемой Волынской резне, во время которой с особой жестокостью были растерзаны этнические поляки, по некоторым оценкам — до 100 тысяч человек.
* Украинская повстанческая армия* (УПА*) — организация, запрещенная в России.
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