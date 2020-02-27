Авиация МЧС возобновила поиск двух детей, пропавших в море в Сочи

В Лазаревском районе Сочи авиацией возобновлены поиски с воздуха двоих подростков, которых унесло волной в море.

Об этом сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю.

"Борт взлетел в 7:00. Поисковые работы с воздуха, приостановленные в среду из-за сильного ветра, возобновились", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что обследование береговой линии, которое проводится силами спасателей и волонтеров, не прекращается с вечера вторника, но результатов пока нет.

Напомним, что ЧП произошло вечером 25 февраля. Двое 14-летних детей были унесены волной в море, когда попытались перейти реку Псезуапсе.

Подробнее читайте в материале на сайте.