Школьник и учитель из Ульяновска не конфликтовали

﻿Учительница и ученик, пырнувший ее ножом в Ульяновске в среду утром, не конфликтовали. Об этом заявили в управления образования города.

"Ни о каком конфликте ученика с учителем речи не идет", — сказала начальник управления Светлана Куликова.

Она добавила, что после инцидента в школе работал психолог. Пока о мотивах 15-летнего подростка ничего сказать нельзя.

"Сейчас дать характеристику ребенку я не могу, не имею права, так как в школе проводится служебная проверка, работают следственные органы", — объяснила Куликова.

Что известно об инциденте

"По данным следствия, около 10 часов 26 февраля 2020 года 15-летний ученик школы нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота учительнице. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Ульяновской области.

Агентство РИА Новости связалось с одноклассниками подростка. Они утверждают, что их товарищ — добрый и спокойный парень.

"Я дружу с ним. Он добрый, спокойный и неагрессивный", — сказал один из друзей.

Этот же юноша сообщил, что в последнее время в социальных сетях одноклассник начал вести какую-то странную группу, которую закрыли, и постить "очень странные" сообщения.