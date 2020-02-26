Американка после любовных утех умертвила партнера в чемодане

Жительницу США обвинили в умышленном убийстве любовника, которого она после сексуальных утех оставила умирать в закрытом чемодане.

"42-летняя жительница Флориды закрыла своего любовника во время игры в прятки, после чего забыла его выпустить и уснула. Когда она проснулась от звонка телефона, то выяснилось, что мужчина уже не дышит. Спасатели обнаружили на его теле синяки под глазами, а также порез на губе", — сообщает "Ридус".

Не виноватая я, он сам пришел

Женщина рассказала правоохранителям, что злого умысла в ее деяниях искать не надо. Они просто играли с любовником, и после пары бокалов вина он сам предложил запереть его в чемодане.

Полицейские обнаружили в смартфоне женщины две видеозаписи, на которых она дразнит партнера, уже закрытого в сумке. Он просил выпустить его, на что любовница ему ответила, что это ее маленькая месть.

"Это то, что я чувствую, когда ты изменяешь мне", — говорит женщина на одном из видео.

Американка арестована, ее обвинили в умышленном убийстве.