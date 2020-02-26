Запертая 62﻿-летняя китаянка с лапшой в руке слезла по стене с 8 этажа

Жительница Уханя 62 лет поразила пользователей Сети своим бесстрашием и ловкостью. Женщина спустилась по стене дома, держа в руке пакет с лапшой, передает Daily Mail.

По данным издания, женщину запер дома ее сын, чтобы она не заразилась на улице коронавирусом.

Замок китаянку не остановил: она спустилась с восьмого этажа по стене, при этом держала в руках пакет с лапшой быстрого приготовления. Видео побега ловкой пожилой женщины сделали соседи из дома напротив.

Не все дома

Местные власти рассказали СМИ, что китаянка больна шизофренией и не хочет принимать медикаменты.

"16 февраля она сбежала из дома, ее не могли найти в течение восьми дней. Когда она вернулась, сын запер ее у себя в комнате, но китаянка вновь убежала", — рассказало агентство Daily Mail.

Ранее "Правда.Ру" рассказала о петербурженке, которая притворилась больной коронавирусом, чтобы не ходить на допрос к следователю.