Ветеран "Альфы" о подростках в Саратове: ими могли управлять

Сотрудники ФСБ задержали в Саратове подростков, которые планировали нападение на школу. По мнению ветерана антитеррористической группы "Альфа" Андрея Попова, молодые люди могли стать жертвами манипуляций.

Специалист отметил, что в юном возрасте трудно справиться с эмоциями, и не всегда возможно направить энергию в правильное русло: в российских городах часто не хватает спортивных секций, групп, где они могли бы открыто обсуждать свои проблемы.

"Возможно, кто-то манипулировал подростками, их настроениями и направил их энергию на это преступление. Конечно, большое влияние на подростков оказывает интернет, он позволяет некоторым группам преступной направленности привлекать подростков с определенными склонностями к совершению преступлений. Мне кажется, что основная проблема — это недостаточно контролируемый интернет, который дает возможность создания в соцсетях неких сообществ, это и видеоигры, которые зомбируют детей, и они воспринимают преступление как часть игры, не отдают себе отчета в том, что они делают", — сказал Андрей Попов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о деструктивных планах подростков в Саратове.