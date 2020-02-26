До 61 человека возросло количество пострадавших при наезде машины на толпу. ДТП произошло в Германии.
Треть из пострадавших — дети.
"На данном этапе расследования известно о 61 пострадавшем, в том числе с серьёзными ранениями, в возрасте от двух до 85 лет. Среди потерпевших 20 детей", — сообщает полиция Северного Гессена.
Напомним, авария произошла в городе Фолькмарзен. В толпу зрителей во время карнавала врезался автомобиль. Водитель направил машину в людей целенаправленно. Его до сих пор не нашли.
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