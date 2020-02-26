Число пострадавших в ДТП в Германии выросло

До 61 человека возросло количество пострадавших при наезде машины на толпу. ДТП произошло в Германии.

Треть из пострадавших — дети.

"На данном этапе расследования известно о 61 пострадавшем, в том числе с серьёзными ранениями, в возрасте от двух до 85 лет. Среди потерпевших 20 детей", — сообщает полиция Северного Гессена.

Напомним, авария произошла в городе Фолькмарзен. В толпу зрителей во время карнавала врезался автомобиль. Водитель направил машину в людей целенаправленно. Его до сих пор не нашли.