40 человек планировали убить подростки в Саратове

Четыре десятка человек планировали застрелить школьники в Саратове. Сегодня их задержали сотрудники ФСБ.

Преступники — два 15-летних подростка. Они состояли в группах, в которых культивировалась тема массовых убийств.

Как рассказали сами ребята на допросе, они заинтересовались этой темой около года назад. Нападение было запланировано на май 2020 года. Один из них рассчитывал убить 40 человек, второму "было все равно". Причина предполагаемого убийства — месть.

Возбуждено уголовное дело.